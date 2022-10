Estudante de enfermagem morre em cruzamento sem sinalização

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (29)

Por RODRIGO ÍNDIO

Um jovem de 24 anos morreu ao colidir com sua motocicleta em um caminhão, num cruzamento na zona norte de Macapá. O local não possui sinalização.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (28). Jesse Malafaia saiu de sua casa por volta de 12h30 para comprar açaí. O jovem seguia em sua motocicleta pela Avenida Cândido Soares Filho, no Bairro Parque dos Buritis.

Perto da Rua Elionai César da Silva, ele foi atingido pelo caminhão de uma empresa que vende ferragens.

Com o impacto, Jesse Malafaia foi arremessado a vários metros e morreu na hora. Segundo um tio, a vítima trabalhava como maqueiro em unidades hospitalares de Macapá. Atualmente, atuava no Pronto Atendimento Infantil (PAI).

“Ele sonhava em ser enfermeiro, estava estudando pra isso. Estava no segundo semestre, infelizmente, aconteceu essa tragédia”, comentou o tio.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amapá (BPTran), o condutor do caminhão ficou no local. Ele e Jesse estão com a habilitação e os veículos em dia.

O caminhão, segundo populares, teria invadido a preferencial. Mas o BPTran acredita que a falta de sinalização nas vias recém asfaltadas pode ter contribuído para o acidente.

O condutor do caminhão foi levado para Delegacia para prestar esclarecimentos.

