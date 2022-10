Estudantes sofrem com falta de água na Unifap

Problema é crônico e CSA diz que planos de investimentos vão contemplar a Universidade, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ARTUR DE LIRA

Alunos da Universidade Federal do Amapá (Unifap) reclamam, há dias, de recorrentes faltas de água que o Campus de Macapá vem enfrentando. Os estudantes dizem recentemente a situação piorou muito.

O líquido é raro tanto nos bebedouros quanto em qualquer uma das torneiras da cidade universitária.

O problema é crônico e não é recente. Há anos a universidade sofre com as interrupções no fornecimento. É abrir as torneiras para se deparar com a realidade, garante o acadêmico Robson dos Santos, do Curso de Administração.

Ele está na reta final da graduação e afirma que em todos os anos poucas vezes viu constância na oferta de água no campus Marco Zero.

“Olha, isso não é de hoje. Água aqui na Unifap é artigo de luxo. Queríamos o mínimo, né? Pelo menos nos banheiros e nos bebedouros”, protestou o aluno.

A Prefeitura da Unifap disse que o problema tem a ver com a baixa capacidade de armazenamento nos sistemas do campus, que tem potencial de 40 mil litros. Elas precisariam ser abastecidas duas vezes por dia para manter as atividades de toda cidade.

O responsável por este abastecimento é a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) – detentora da concessão do serviço no Estado.

A empresa, que assumiu tratamento e distribuição de água e esgoto do estado este ano, informou que realiza diagnóstico para melhoria do sistema de abastecimento para todos os municípios.

“Diante disso, a concessionária ressalta que o sistema que atende à UNIFAP possui histórico de baixa pressão na rede, o que explica as intermitências. A mudança desta realidade será possível a partir das grandes intervenções estruturais já iniciadas no plano de investimentos da CSA, com previsão de conclusão nos próximos 18 meses”, disse em nota a empresa.