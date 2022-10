Ex-detento é executado no primeiro dia de trabalho

Crime ocorreu no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 29 anos foi morto com um tiro na nuca, neste sábado (22), na zona sul de Macapá. O crime ocorreu em plena luz do dia, dentro de uma mercearia, localizada numa região nobre do Bairro do Trem, na Avenida Ataíde Teive com a Rua Hamilton Silva.

Era o primeiro dia de trabalho de Roberto Marques Teixeira como funcionário do estabelecimento comercial, ele morava nas proximidades e havia chegado há duas horas ao novo emprego.

O investigador Glauber Pacheco, da Delegacia de Homicídios, confirmou que a vítima tinha passagens pelos crimes de roubo e receptação, inclusive, cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Testemunhas disseram que o homicídio foi praticado por dois homens que estavam numa motocicleta preta. Um dos suspeitos se aproximou, como se fosse um cliente, e efetuou o disparo fatal à curta distância, conforme constatou a perícia.

Em seguida, o atirador montou na garupa da moto e fugiu sem levar nada, Roberto Marques caiu próximo à entrada do comércio e morreu antes de receber atendimento médico.

A motivação para o crime ainda não foi confirmada, mas os investigadores suspeitam de uma possível execução por acerto de contas.

Buscas foram feitas pelas polícias Militar e Civil, mas ninguém foi preso e nem identificado. O delegado Celso Pacheco foi ao local e assumiu as investigações.