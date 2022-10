Exames genéticos dirão se corpo é de professor desaparecido

Corpo foi achado ontem (3), em meio a um matagal em uma área pertencente à Eletronorte, no Bairro Nova Esperança, em Macapá.

A Polícia Científica do Amapá ainda não identificou o corpo encontrado na tarde de segunda-feira (3), em meio a um matagal em uma área pertencente à Eletronorte, no Bairro Nova Esperança, em Macapá.

A suspeita é de que seria o professor e advogado Josué Marques Baía, de 46 anos, desaparecido desde o dia 26 de agosto.

O cadáver já estava em avançado estado de decomposição quando foi achado por um funcionário que fazia a roçagem do local.

Ana Cláudia Palheta, amiga da família e que acompanha o caso, falou que a esposa do professor desaparecido compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) na tarde de ontem para uma possível identificação.

No entanto, a princípio, pelas vestes do cadáver, não reconheceu que sejam as mesmas roupas que Josué vestia quando saiu de casa e sumiu.

Agora, após a coleta de material biológicos para exames genéticos, os peritos têm até 10 dias para identificar o corpo e saber a causa da morte.

“Vimos algumas fotos do corpo encontrado. Porém, pelas vestes, não é ele. Ele estava trajando uma camisa vermelha, e a pessoa que foi encontrada estava de camisa preta e vermelha. A bermuda da pessoa que foi encontrada não tem listras brancas do lado. Mas, vamos aguardar até amanhã, que a perícia vai dar uma resposta preliminar, a perita odontóloga pediu um prazo até amanhã para dar uma resposta mais concreta sobre ser ou não ele”, informou Ana Cláudia.