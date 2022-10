Família presa por tráfico mantinha mercantil como fachada, diz polícia

Familiares foram presos no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro pessoas de uma mesma família foram presas nesta sexta-feira (7), por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil do Amapá, no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Na ação, respaldada por dois mandados de busca e apreensão, foram apreendidos dinheiro e várias porções de entorpecentes, crack e cocaína, já prontas para comercialização.

De acordo com o delegado Daniel Marcilli, da 1ª DP, um mercantil pertencente aos investigados servia de fechada para disfarçar o comércio de entorpecentes, encontrados na residência que fica na parte de trás do empreendimento.

“O comércio que tem na frente é para camuflar a comercialização das drogas. Não é a primeira vez que membros desta família são presos por tráfico. Alguns deles já respondem por este tipo de crime, inclusive, um deles estava com tornozeleira eletrônica quando foi preso justamente porque responde por tráfico”, comentou o delegado.

A ação da 1ª DP, que fica localizada no Bairro Nova Esperança, contou com apoio do canil da PC e de policiais de outras delegacias.

Os nomes dos acusados não foram divulgados pela polícia para não prejudicar a investigação, que prossegue.