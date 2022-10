Feira de produtos do campo movimentou R$ 70 mil em Macapá

Evento promovido pelo Sebrae reuniu agricultores familiares de Macapá e outros municípios do Amapá.

Compartilhamentos

A Feira de Produtos do Campo promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em Macapá, movimentou cerca de R$ 70 mil. O evento ocorreu no estacionamento do Sebrae, nos dias 7 e 8 de outubro.

Considerada uma vitrine para pequenos produtores de comunidades de Macapá e outros municípios do Amapá, a feira reuniu 67 agricultores, que levaram do campo para a capital hortaliças, frutas, farinha, tapioca, tucupi, abacaxi, doces, mel, queijos, pimenta, granola, biscoitos, ervas medicinais, óleos vegetais, sabonetes orgânicos, óleo de pracaxi, plantas ornamentais, polpa de frutas, açaí, caldo de cana, pescado e aves abatidas.

Além das vendas diretas aos consumidores, o objetivo foi de colocá-los em contato direto com empresas de alimentação, restaurantes, panificadoras e lanchonetes, entre outras do ramo alimentício, para prospecção de futuros negócios.

O Sebrae realiza a feira desde 2015, de duas a três edições ao ano. O evento já foi realizado em Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

Esta edição reuniu produtores das localidades do Km9, Vila do Coração, Vila do Cheiro Verde, Km9-Linha F, Tracajatuba I, Tracajatuba II, Salamito, Mazagão, Assentamento Nova Vida, Assentamento Ferreirinha, Assentamento Irineu e Felipe, Assentamento Stº Antônio da Pedreira, Assentamento Matão do Piaçaca, Assentamento PA Perimetral Norte, Porto Grande e Bailique.