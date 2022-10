Feto humano é encontrado em esgoto de Macapá

Funcionários da Companhia de Saneamento do Amapá que faziam limpeza de esgoto de residencial informaram o que encontraram à PM

Por RODRIGO ÍNDIO

Um feto humano foi encontrado em uma tubulação de esgoto no residencial Jardim Açucena, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. O fato ocorreu no fim da tarde de terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, funcionários da Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) estavam fazendo a limpeza da rede de esgoto do residencial e encontraram o feto dentro de uma das galerias.

Eles acionaram o apoio policial por volta das 18h20, dizendo que o feto estava em via pública.

A equipe do 1° Batalhão da PM atendeu a ocorrência e informou que, ao chegar ao local, constatou que se tratava de um feto humano, provavelmente resultado de aborto.

A polícia ouviu moradores da redondeza, mas todos disseram não saber como e nem quem deixou o feto ali. Não foi informado o sexo do feto e quantos meses de gestação tinha.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e a Polícia Técnico-Científica (Politec) do Amapá periciou o lugar e fez a remoção do corpo sem vida.