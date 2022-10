Final da Libertadores terá telão e escolas de samba na Praça do Coco

Jogo entre Flamengo e Athlético do Paraná terá transmissão por telões que serão montados no Centro de Macapá, no dia 29 de outubro.

Compartilhamentos

Da Redação

Um telão de LED será montado na Praça do Coco, no Centro de Macapá, para transmissão do jogo final da Copa Libertadores, a mais importante competição da América. A partida entre Flamengo do Rio de Janeiro e Athlético do Paraná ocorre no dia 29 de outubro, a partir de 16h.

A informação foi confirmada nesta sexta (21) pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult).

Além da transmissão da partida de futebol, as escolas de samba Unidos do Buritizal e Piratas Estilizados animarão o público com os principais enredos da carreira.

A partida acontece no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.