‘Fundão’ financiou candidatos no Amapá com menos de 10 votos

Há casos de candidatos com 4, 6, 7 votos que receberam mais de R$ 30 mil (cada um) para fazer suas campanhas eleitorais

Por SELES NAFES

A operação da Polícia Federal deflagrada hoje (14) em Macapá para apurar candidatura feminina laranja no PP, envolvendo o deputado estadual reeleito Jory Oeiras, reascendeu o interesse por candidatos que receberam verbas do fundo eleitoral (dinheiro público) que não condizem com a quantidade irrisória de votos que tiveram nas urnas.

O Portal SelesNafes.Com apurou entre os candidatos a deputado estadual que obtiveram menos de 30 votos. Alguns tiveram vergonhosos 6, 7 e até 4 votos. Os dados estão contidos no aplicativo Resultados e no site DivulgaCand do TSE.

Entre os nomes mais conhecidos dos candidatos que receberam muito, mas foram pouco votados, está do ex-candidato a prefeito de Macapá, Haroldo Iram.

A legislação eleitoral é omissa no que se refere à partilha de dinheiro do fundo eleitoral. Enquanto for assim, a farra do dinheiro público e poucos votos vai continuar.