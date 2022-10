Furlan retoma projeto familiar de poder e nomeia esposa como secretária de Assistência

Primeira-dama, Rayssa Furlan, e outros 10 novos secretários municipais foram nomeados para administração de Macapá.

Por SELES NAFES

Passada a eleição, o prefeito de Macapá tenta reconstruir alianças e impulsionar ainda mais o nome da primeira-dama, Rayssa Furlan (MDB), no cenário político. Ela está entre os novos secretários nomeados ontem (10) por Dr Furlan (sem partido).

Foram 8 mudanças no primeiro escalão. Destaque para Bruno Igreja, ex-candidato a deputado federal pelo MDB que agora é coordenador municipal de Desporto (e atual técnico da seleção brasileira de taekwondo); o ex-prefeito João Henrique, que retorna à Secretaria de Articulação Institucional; Cirilo Fernandes (Podemos) como novo secretário de Trabalho; e Rayssa, ex-candidata ao Senado que agora será a secretaria de Assistência Social.

Na posse dos novos secretários, Furlan disse que o objetivo é oxigenar e melhorar a gestão. Na prática, ele retoma o projeto familiar de poder que tenta a todo custo dar um mandato a Rayssa, o que não será difícil.

A primeira dama terminou a corrida pelo Senado com mais de 170 mil votos, em segundo lugar, mas a guerra particular com Davi Alcolumbre. Levando em consideração o tamanho da ambição (ela decidiu iniciar a carreira politica disputando um cargo majoritário), resta saber se ela se contentará em concorrer a uma cadeira de vereadora.

O único que não foi contemplado na nova configuração do primeiro escalão foi Gilvam Borges, presidente do MDB que acusou Furlan de abandonar os aliados em nome do projeto de criar uma nova oligarquia.

Ao escolher a esposa para controlar uma secretaria responsável por atender famílias carentes, Furlan pavimenta a estrada de Rayssa exatamente nesse caminho.