Grave colisão deixa uma pessoa morta e feridos

Acidente ocorreu a cerca de 53 km da zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (16) na rodovia federal BR-210, a cerca de 53 km da zona norte de Macapá.

A Polícia Rodoviária Federal está no local, mas ainda não emitiu informações oficiais sobre o ocorrido. Fotos e vídeos do local invadiram as redes sociais. As cenas mostram um automóvel completamente estraçalhado, com uma pessoa morta entre as ferragens.

O carro teria colidido de frente com um caminhão. Não há detalhes da dinâmica do acidente.

Segundo informações postadas em grupos de Whatsapp, os sobreviventes foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência de Macapá.

Reportagem em atualização