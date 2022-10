Há quase um ano, obra de escola tradicional de Macapá não passa da etapa inicial

Sem previsão de conclusão, há somente algumas colunas e piso de concreto e barro no terreno da unidade de ensino

Por LEONARDO MELO

Orçada em quase R$ 7 milhões, a construção do novo prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil Pequeno Príncipe, no Centro de Macapá, está com o prazo para entrega atrasado há mais de quatro meses e sem data pra terminar.

A estrutura da tradicional unidade de ensino foi demolida e uma nova deveria estar sendo erguida no lugar. A obra da escola está dentro do cronograma da Prefeitura e sua execução iniciou em dezembro do ano passado.

A reportagem do Portal SN.com esteve no local e observou cerca de três pessoas no canteiro e que apenas algumas estruturas de aço estão erguidas. A previsão para entrega da nova escola era de seis meses, mas, segundo a Prefeitura de Macapá, por se tratar de uma obra de grande porte, o prazo está sendo estendido.

Anteriormente, a escola possuía nove salas de aula, que comportavam pouco mais de 440 alunos. No novo modelo, o espaço será otimizado, multiplicando o número de crianças atendidas para 780.

Através de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o novo prédio será construído com materiais especiais, com qualidades termoacústicas, que são importados de outros estados.

“Ainda assim, a construção da unidade continua ativa, para em breve atender com mais conforto e segurança seus estudantes”, diz outro trecho da nota.

Enquanto isso, as aulas na Pequeno Príncipe continuam de forma presencial, em um prédio próximo ao espaço original da escola.

