Homem é morto a pauladas depois de bebedeira

Vítima sofreu agressão após desentendimento com pessoas com quem ingeria bebida alcoólica

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem foi morto a pauladas no município de Santana, a 17 km de Macapá. De acordo com informações preliminares do 4° Batalhão da Polícia Militar, Adriano Cardoso Brito, de 34 anos, teria passado a noite com a namorada na última sexta (7). Depois, a mulher teria ido embora para sua casa.

Adriano teria sido convidado por um amigo para consumir bebida alcoólica na companhia de alguns colegas. Por volta de 6h, teria ocorrido um desentendimento. Adriano foi ferido a vários golpes de madeira na cabeça. O socorro médico ainda foi acionado, mas ele não resistiu.

O caso ocorreu na Rua Pastor Sozinho, no Bairro dos Remédios. A polícia procura o suspeito de nome Geovane da Costa Gonçalves, de 25 anos.

Qualquer informação que possa levar a seu paradeiro pode ser repassa ao 190.