Homem que jogou gasolina e ateou fogo na esposa é capturado

Prisão e crime ocorreram na comunidade de Santa Luzia do Pacuí, zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de um crime bárbaro, agredir e atear fogo na esposa, foi localizado e capturado na manhã desta terça-feira (18).

Procurado por tentativa de feminicídio, Edielson Santos Palmerim foi preso pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Amapá, no início da manhã, na comunidade de Santa Luzia do Pacuí, zona rural de Macapá, a cerca de 130 km da capital.

De acordo com o delegado Fábio Araújo, chefe da CORE, o crime ocorreu no final do mês de setembro naquela comunidade.

Edielson Palmerim morava junto com a companheira há apenas 8 meses. Segundo o inquérito policial sobre o caso, que foi conduzido pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), a partir do 6º mês de relação Edielson começou a se demonstrar extremamente ciumento e violento.

A esposa relatou que ele saía e ela era obrigada a ficar em casa. Quando ele retornava, examinava as partes íntimas dela e, algumas vezes, afirmava que “não estavam como ele havia deixado”. Em seguida, a mulher era agredida.

A situação foi ficando cada vez pior. No dia 26 de setembro, o casal estava em um balneário na comunidade quando Edielson teve uma crise de ciúmes. Ao retornarem para casa, ele mandou a vítima tirar a roupa para ‘examiná-la’ e a acusou de infidelidade.

Com medo de ser agredida mais uma vez, a vítima correu para rua mesmo despida. Ela ainda conseguiu se esconder em uma casa em frente à escolinha da comunidade, mas o marido encontrou-a e, puxando pelos cabelos, a levou de volta para casa.

Populares viram a cena, mas não atenderam ao pedido de socorro. Na residência do casal, ele continuou as agressões com tapas e socos no rosto da mulher, mordidas e terçadadas nos pés e joelhos. Em seguida, ele jogou gasolina na mulher e ateou fogo nela.

Em chamas, ela pulou a janela do quarto e caiu ao chão, em seguida, se jogou dentro de uma carcaça de geladeira onde tinha água. Só assim populares a socorreram. Foi levada para a UPA da comunidade e depois transferida para o Hospital de Emergência de Macapá. Tratada no Centro de Tratamento de Queimados do HE, ela sobreviveu depois de 8 dias numa UTI.

“Essa prisão teve uma certa dificuldade porque o alvo, lá é a comunidade dele, onde ele é cercado de familiares, então era difícil se infiltrar lá para encontrá-lo. Sabíamos que ele poderia estar armado com arma de caça, mas nós conseguimos identificar uma das casas que ele dormia revezadamente e conseguimos surpreendê-lo, sem que ele esboçasse qualquer reação”, informou o delegado.

Edielson foi apresentado na DCCM, em Macapá, e passará por audiência de custódia.