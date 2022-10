Homem que recebia pix de roubos à residência é preso

Dimitry Bruno recebeu R$ 10 mil em transferência bancária de vítima de assaltantes

Por OLHO DE BOTO

Foi preso pela Polícia Civil um dos integrantes de uma quadrilha que vinha invadindo residências e que obrigava as vítimas que possuíam aplicativo bancário a transferir dinheiro, via pix.

Dimitry Bruno, de 27 anos, é apontado como receptador dos valores subtraídos pelo bando, composto por cerca de cinco homens, sendo que três deles irmãos. Entre os irmãos, dois já morreram em confronto com a PM.

O preso confirmou o recebimento via pix da quantia de R$ 10 mil, dinheiro que a polícia acredita ser de vítimas da quadrilha. O mandado de prisão contra ele foi cumprido na terça-feira (18), quando estava numa casa localizada no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá e foi surpreendido por uma equipe comandada pelo delegado Glemerson Arandes, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

“Foi preso esse ano em uma situação envolvendo entorpecentes e receptação. Os líderes dessa quadrilha eram três irmãos. Era bem característico deles que, enquanto estavam nas residências, ficavam de cara limpa, geralmente amarravam as vítimas, as obrigavam a ficar deitadas no chão, cozinhavam, consumiam bebida alcoólica encontrada no local, inclusive faziam uso de entorpecente durante a prática delitiva”, destacou o delegado.

Dimitry já cumpria pena no Iapen, em regime aberto domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. A investigação revelou que o grupo tinha apoio de um motorista de aplicativo, já identificado, mas o nome não foi revelado para não atrapalhar as diligências que estão em andamento.

A polícia Civil segue em busca dos demais integrantes do bando.