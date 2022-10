Homem sofre queimaduras em ataque com soda cáustica

Vítima está internada no Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Um homem de prenome Caleb, de idade não informada, está internado no Hospital de Emergência de Macapá, com graves queimaduras pelo corpo, após sofrer um ataque com uso de soda cáustica – produto químico corrosivo de uso doméstico.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o ataque aconteceu por volta de meia-noite, no Mini Box Pernambuco, na Avenida João Guerra, Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Populares que viram o homem agonizando em via pública, acionaram o socorro médico. A vítima foi levada ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

Por volta de 3h, um homem que se identificou como irmão da vítima, ligou para o Ciodes e informou que alguns indivíduos jogaram soda cáustica no corpo de Caleb.

Uma equipe do 1º Batalhão da PM foi ao HE e conversou com o irmão da vítima. Ele reafirmou que Caleb havia sido vítima de queimadura por produto químico e que se encontrava em estado grave, mas não soube informar as características ou nome dos suspeitos. Ninguém foi preso.