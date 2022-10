Homem vem do Rio de Janeiro viver amor, se frustra e precisa de ajuda para voltar

Messias está em Macapá morando num quarto alugado e está devendo parte do aluguel.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Messias Marques Ferreira, de 47 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), para viver um grande amor em Macapá (AP).

Contudo, o relacionamento iniciado pela internet não deu certo no mundo real. Para piorar, ele investiu as últimas economias na história de amor malsucedida e agora não tem como voltar para casa.

“Eu vim porque eu conheci uma pessoa pela rede social. Minha intenção foi juntar o útil ao agradável, porque eu gosto da cultura do Amapá, sempre via pela televisão essa região amazônica e eu peguei, confiei, mas infelizmente a pessoa dizia pra mim que era evangélica, mas na verdade ela só quis se aproveitar de mim. Ela estava com dívidas, ela estava sem telefone, paguei dívidas dela, comprei telefone pra ela”, contou Messias, que trabalha de soldador.

Ele acredita que, pelo fato de ser do Rio de Janeiro, a ex-amada achava que ele era bem-sucedido, mas quando viu que ele também não estava com a vida ganha – tinha pouco mais de R$ 1 mil – em apenas oito dias, ela o tirou de casa.

Messias está no Amapá há cerca de três meses e depois que saiu da casa da pretensa namorada, alugou um quarto, mas não conseguiu continuar pagando.

Outro ponto em que ele se sente enganado é que lhe disseram que tinha muito emprego no Amapá, mas a realidade não tardou em demonstrar-se.

Hoje Messias mora em um quarto que um senhor lhe cedeu, em meio a ferramentas, como um depósito. Ele pagou R$ 100, mas ainda deve R$ 50.

“Estou passando fome, a verdade é essa. É muita humilhação não ter o que comer e não ter onde dormir. Eu espero que alguma pessoa seja solidária e me ajude a ir embora. Eu já fiquei sem almoçar e jantar. Condições sub-humanas”, desabafou.

Há um homem que ajuda Messias e que disponibilizou a sua chave pix para doações: 55786413268, Ronald Pinheiro dos Santos.