Hospital Estadual de Santana oferta teste do pezinho

Exame pode ser feito de segunda a sexta, das 8h às 17h, na unidade localizada no Bairro Remédios 1, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Responsável por detectar até sete doenças raras, o teste do pezinho está disponível gratuitamente no Hospital Estadual de Santana (HES), no município a 17 km de Macapá, anunciou o Governo do Amapá nesta terça (11).

A nova oferta facilita a rotina de mães e pais que podem ter acesso ao exame sem precisar se deslocar à capital, Macapá. O teste está disponível de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para realizar o procedimento, os pais devem apresentar o cartão de vacina e a certidão de nascimento do bebê ou a Declaração de Nascido Vivo (DNV).

O teste é realizado com a coleta de sangue do calcanhar do bebê, pois essa região é rica em vasos sanguíneos.

Após a coleta, o material vai para análise, etapa em que até sete doenças podem ser detectadas: anemia falciforme, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase e toxoplasmose.

Pé torno

Também está disponível no HES a cirurgia do pé torto congênito para crianças. O procedimento realiza a correção adequada do pé.

Para ter acesso à cirurgia, os responsáveis pelos pacientes devem marcar a consulta às terças e quintas-feiras. É preciso apresentar o encaminhamento de um médico especializado ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same) do HES.