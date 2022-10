Inacabado, Conselho Tutelar da Zona Norte vira ponto de uso de drogas

Prédio abriga moradores de rua e usuários de droga. Vizinhança tem medo

Por FERNANDO GAMA

Abandonado e saqueado, o prédio do Conselho Tutelar da Zona Norte continua sem previsão para ser inaugurado. Mesmo que isso aconteça, o local precisará passar por uma reforma completa, mesmo antes de ter sido concluído.

Vândalos levaram portas e janelas de vidro, forro, fiação elétrica, centrais de ar e estão quase levando o portão principal que já está tombado e quase para cair.

Enquanto a reportagem do Portal SelesNafes.Com estava no local fazendo esta matéria, um grupo de pessoas entrou no prédio. Segundo uma vizinha do local, para consumir drogas.

Ela, que é microempresária, não quis se identificar por medo de represália e relata que já testemunhou muitas vezes até vizinhos levando janelas e forro PVC do prédio.

“Eles fazem isso em plena luz do dia. Daqui, já vi levarem várias vezes porta de vidro, forro. Aí é direto o pessoal entrando pra usar droga. Até os fios levaram tudo. Não tem mais nada. Ou seja, nosso dinheiro sendo jogado fora”, denunciou a moradora.

Carlos Alcântara, da Associação de Moradores do Parque dos Buritis, região que seria atendida pelo Conselho, disse que desde a última reforma realizada em 2019 a população aguarda pela inauguração.

“Foi feita a reforma e nada de inaugurar. Já está tudo depredado. É a mesma situação do Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). Lá, as pessoas entram, saqueiam e usam o lugar para fumar droga. Tem gente que dorme lá. Estão quase morando. A vizinhança vive com medo”, denunciou o presidente.

O Portal SN entrou em contato com a prefeitura de Macapá, que não se manifestou sobre o assunto.

O prédio custou quase R$ 700 mil, sendo R$ 500 mil do governo federal e quase R$ 200 mil da Prefeitura Municipal.