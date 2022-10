Integrante de bando que invadiu casas morre em confronto

Reylan de Jesus Mendes participou de roubo à residência na zona sul, em um ramal na Rodovia JP

Por OLHO DE BOTO

Um homem que respondia a diversos processos criminais morreu nesta sexta-feira (14) após confrontar o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva do Bope (Giro).

A troca de tiros entre Reylan de Jesus Mendes, de 26 anos, e os militares do Giro aconteceu no quintal de uma casa, na Rua Jovino Dinoá, no Bairro do Beirol, zona sul de Macapá.

O comandante do Bope, Major Iram Andrade, confirmou que Reylan Mendes estava em meio aos cinco assaltantes armados que invadiram uma casa localizada em um ramal da Rodovia JP, de onde o bando levou vários objetos e depois fugiu por uma área de mata que dá acesso ao Rio Amazonas.

Além dos crimes de estupro de vulnerável, contra uma menina de 13 anos, e tráfico de drogas, em uma de suas ações Reylan teria roubado a arma de um policial, encontrada dias depois na casa onde o criminoso morava.

Ainda segundo o oficial da PM, ao ser localizado para o devido cumprimento da ordem judicial, o procurado, que usava tornozeleira eletrônica, sacou uma arma de fogo e disparou contra os policiais, o que deu início a troca de tiros que resultou na sua morte antes da chegada do socorro médico. Com ele foram encontrados quase R$ 2 mil, a arma utilizada contra a polícia, além de porções de drogas como maconha e crack.