Jovens maçons se mobilizam para ajudar crianças em hospital

Os kits foram entregues por mulheres ligadas do grupo Filhas de Jó (Maçonaria) no Hospital, que fica no Centro de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Pacientes internados no Hospital da Criança e Adolescente (HCA) receberam 178 kits de higiene pessoal. A iniciativa partiu de um grupo de mulheres ligadas à Maçonaria.

A Fundação Filhas de Jó é uma organização formada por filhas de maçons de idade entre 10 e 20 anos, e segundo integrantes sua criação é baseada no livro de Jó. Entre as diretrizes de trabalho está a filantropia.

“Por que no HCA? Pelo fato de muitas mães que vêm do interior trazer os filhos para tratamento e que as vezes não têm a estrutura, imagine comprar produtos de higiene”, explicou Priscila Fernandes.

Marcia Leão explica que a fundação nasceu com o objetivo de promover o bem social por meio de ações diretas onde o principal alvo é a pessoa carente. Neste mês de outubro, em alusão à campanha de prevenção do câncer, elas arrecadaram produtos de higiene que permitiram a montagem de 178 kits.

“Nossa Ordem é fundamentada no livro de Jó, temos 10 anos de fundação e durante esses 10 anos desenvolvemos diversas atividades filantrópicas. Como ações sociais, distribuição de sopa, doações, campanhas e outras ações”, explicou.

A distribuição dos kits aconteceu na tarde de quinta-feira (27), nas enfermarias do HCA, com o apoio logístico do setor de serviço social do hospital.