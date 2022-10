Julgamento de ex-policial chega ao 4° dia com reconstituições e esclarecimentos

Vídeo com simulação gráfica 3D, baseada em estudos, depoimentos e laudos técnicos, deverá ser apresentado no júri

Por RODRIGO ÍNDIO

O 4° dia de julgamento que tem como réu o ex-policial civil Leandro Freitas, acusado de cometer feminicídio contra a empresária Ana Kátia Silva em julho de 2020, iniciou por reconstituições e esclarecimentos técnicos do caso.

Por volta de 10h, a assistência de acusação realizou uma reprodução simulada com base no parecer técnico, auxiliado pela perícia da Polícia Científica do Amapá. Segundo essa versão da acusação, não se sustenta a tese de que o atirador da vítima fatal seja uma terceira pessoa.

A reprodução foi conduzida pelo chileno Patrício Eduardo Lhanos Cerda, no estacionamento do Fórum de Macapá.

Já por volta de 11h, a defesa apresentou conversas que, segundo a própria defesa, comprovam que Leandro e Kátia se conheceram um dia antes do crime.

É aguardado que seja apresentado um vídeo com uma simulação gráfica 3D baseada em estudos, depoimentos e laudos técnicos.

A tese de uma terceira pessoa na cena do crime está sendo defendida por Cleber Ricardo Teixeira Muller, perito contratado pela defesa. Ele informou que não há dúvidas de que foi uma terceira pessoa quem fez o disparo.

Ontem, foram quase 14 horas de julgamento. A arma do crime foi apresentada. Desde o início, foram ouvidas 12 testemunhas, sendo oito de acusação e quatro de defesa. Inicialmente, havia previsão de que o julgamento duraria três dias. Porém, ainda faltam assistentes técnicos de perícia e o réu, para serem ouvidos, além de mais uma reprodução

Mesmo que a juíza Lívia Simone Freitas, que conduz o julgamento, tenha o intuito de encerrá-lo hoje devido o cansaço dos jurados, a previsão é que o julgamento se estenda até sexta-feira (21).