Justiça mantém preso artista plástico que atropelou sargento da PM

Artista atropelou propositalmente o policial após briga no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O artista plástico Adalberto Barreto, de 39 anos, que atropelou propositalmente o sargento da PM Arinaldo Marques e o cachorro dele, na manhã da última terça-feira (11), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça do Amapá.

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) na última quarta-feira (12).

De acordo com o delegado Wilker Andrade, a Justiça levou em consideração a extensa ficha criminal, recheada de ameaças, agressões, violência doméstica, entre outros delitos. São pelo menos 17 processos que Adalberto Barreto já enfrentava antes desse episódio.

O delegado informou que já havia uma antiga rivalidade entre o policial e o artista plástico. Ele confirmou, também, que haveria uma audiência entre os dois no juizado especial criminal no mesmo dia do ocorrido.

Segundo a versão do sargento Arinaldo, ele passava pela região próximo à Praça da Bandeira em seu veículo, quando Adalberto o ‘trancou’ com seu carro. Após discussão e xingamentos, os dois começaram a brigar no meio da Rua General Rondon.

O sargento contou ao delegado que, após a briga, o artista plástico se armou com um punhal que estava no seu automóvel e que, por isso, o policial também se armou com um terçado que estava no seu veículo.

Imagens de celulares feitas por populares mostram o militar desferindo alguns golpes no carro de Adalberto. É neste momento que o artista acelera o veículo por três vezes contra o sargento e o atropela. Arinaldo teve uma das pernas fraturadas. Adalberto foi preso em sua residência no mesmo dia.

Quando saiu do carro, o policial esqueceu a porta aberta e o seu cachorro saiu. Em uma das três vezes que o artista plástico tentou atropelar o militar, ele também atingiu o cão, que morreu.

Já na versão de Adalberto, foi o sargento que o ‘trancou’ com seu veículo quando ele estava a caminho do fórum para a audiência. Ele também disse que não tentava atropelar o sargento, mas apenas fugir do local.

Baseado nas imagens, o delegado Wilker Andrade autuou Adalberto em flagrante por tentativa de homicídio e por maus-tratos com dolo eventual em razão da morte do cachorro. Considerando, ainda, o longo histórico de violência do artista plástico, o delegado pediu a prisão preventiva.