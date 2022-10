Lei Seca no Amapá começa a valer às 22h

Haverá fiscalização. A medida vai até 18h do domingo (2).

Por RODRIGO ÍNDIO

Como em outros pleitos, a venda e consumo de bebidas alcoólicas será proibida no Amapá durante as Eleições 2022.

A proibição foi destacada pelo vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), João Guilherme Lages, nesta sexta-feira (30), durante conversa com a imprensa para esclarecimentos sobre as regras para garantir a votação do 1º Turno, no próximo domingo, 2 de outubro.

A intenção é inibir a violência e evitar que o eleitor compareça alterado às seções eleitorais. A medida começa a valer das 22h do sábado (1º) às 18h do domingo (2).

“A Lei Seca é para auxiliar o policial que vai estar trabalhando. Imagine ele, no dia da eleição, ter que dedicar o tempo dele para atender briga de porre, facadas, homicídios que o álcool causa ao invés dele manter a integridade de todos e todas. Visa também preservar o voto consciente e para que a pessoa não tenha dificuldade de votar”, comentou Lages.

Quem descumprir a ordem pode ser preso em flagrante por desobediência, cuja pena é de três meses a um ano de prisão e multa, de acordo com o Código Eleitoral.

