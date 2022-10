Líderes do tráfico no Vale do Jarí são presos

Ação policial ocorreu nos municípios de Vitória e Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Seis pessoas apontadas como lideranças do tráfico de drogas no Vale do Jarí, região sul do Estado do Amapá, foram presas após um ano de investigação feita pela Polícia Civil.

O trabalho investigativo, batizado de Operação Términus, foi feito pela 1ª Delegacia de Laranjal do Jari. Além das prisões, a polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão, nas cidades de Laranjal e Vitória do Jari, e no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

De acordo com o Delegado Rômulo Viégas, tudo começou a partir de um casal que envolvia uma rede de pessoas na prática ilícita do tráfico de drogas.

A investigação apontou que cada membro tinha funções específicas, como olheiros de tráficos, tesoureiros que trabalhavam apenas com dinheiro em espécie, tesoureiros que atuavam apenas com pix, armazenador e distribuidor de entorpecente, disciplinadores do tribunal do crime, e de uma rede semelhante a deliverys de entregas de drogas em diversos bairros de Laranjal do Jari.

A investigação também constatou que um policial cedia armas para uma investigada e a instruía como fazer disparos.

Todos os presos serão encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

Os crimes investigados são de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas com causa de aumento de pena por envolver adolescente, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.