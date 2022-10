Livro revela bastidores da CPI da Covid e planos para neutralizar investigações

Obra será lançada pelos senadores Randolfe Rodrigues e Humberto Costa

Compartilhamentos

Da Redação

Estratégias para neutralizar as investigações, debates internos a respeito de investigados, o desafio de criar a CPI. Esses são alguns detalhes revelados no livro “A Política Contra o Vírus, os bastidores da CPI” (Companhia das Letras), que será lançado nesta terça-feira (25) pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE).

Os dois parlamentares estiveram na linha de frente da CPI. Randolfe era o vice-presidente da comissão que investigou a atuação do governo na pandemia, a demora para a compra de vacinas e as relações nada republicanas com intermediadores dos imunizantes.

O livro também narra fatos até então desconhecidos do grande público, desde o desafio de reunir as assinaturas para criar a comissão até a atuação da Procuradoria Geral da República para dificultar os trabalhos da CPI. O livro conta, por exemplo, que o PGR Augusto Aras teria traçado estratégias para não determinar a abertura de inquérito a partir das provas coletas pela comissão

“Se trata de um trabalho de memória para não esquecermos as consequências da negação da ciência e da corrupção para a vida de um povo. É um livro em respeito a todas as vítimas do descaso. Elas jamais devem ser esquecidas”, destacou Randolfe.

Outro ponto narrado no livro foram as divergências internas para a convocação do empresário Luciano Hang.

O lançamento do livro a Política Contra o Vírus será na Livraria Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, às 18h.