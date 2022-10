Macapaba: moradores põem sofá para avisar sobre buracos encobertos por água de esgoto

Como forma de protesto, os moradores colocaram um sofá bem na entrada da rotatória do Conjunto localizado na zona norte de Macapá.

Quem mora no residencial Macapaba, localizado na zona norte da capital, convive com um problema crônico: o esgoto a céu aberto. O mal cheiro que se espalha pelo ar, traz prejuízos aos negócios e mal estar para as mais de 25 mil pessoas que residem no habitacional.

A parte mais crítica está localizado na rotatória do conjunto, por onde todos os veículos devem passar ao deixar o conjunto. O lugar é passagem para crianças e adultos.

Blênia Cortez, de 30 anos, é esteticista e empreende dentro do conjunto. Ela disse que a situação piora quando chove, tudo porque a água esconde os buracos que se formam na pista.

“A água que jorra ali é de esgoto, então, tem um odor muito forte. Dependendo do período, devido ali estar sempre rodeado de água, formam grandes crateras. Quem passa de bicicleta e não vê, acaba caindo no buraco. Já vi pessoal de moto caindo lá”, relatou a moradora.

Como forma de protesto, os moradores colocaram um sofá bem na entrada da rotatória. O objetivo é chamar atenção do poder público para o problema.

“A gente sabe que não adianta muito, até porque isso acontece desde que isso aqui foi inaugurado. Eles podiam dar uma solução definitiva para esse problema”, disse um empreendedor que tem um negócio às margens da rotatória e que não quis se identificar.

Por meio de nota, a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) – empresa que detém a concessão dos serviços de saneamento e distribuição de água no Estado –, informou que atua na reforma e modernização da infraestrutura recebida no sistema de abastecimento de água e rede de coleta de esgoto do Amapá, incluindo o Macapaba.

“Somente nos primeiros dias de operação, centenas de ocorrências de desobstrução da rede de esgoto foram atendidas, todas ocasionadas pelo descarte incorreto do lixo doméstico, como no vídeo em questão, onde um sofá aparece obstruindo a rede”, diz a nota.

Para ajudar a solucionar a problemática, ou pelo nexos amenizar, a empresa iniciou um ciclo de conversas de conscientização sobre o assunto com a comunidade atendidas pelo serviço.