Macapaba volta a enfrentar racionamento de água

Água cai das torneiras do habitacional apenas três vezes no dia, segundo a CSA. Moradores garantem que ficam bem mais tempo sem o líquido.

Por ANDRÉ SILVA

Moradores do conjunto Macapaba, localizado na zona norte de Macapá, só veem água nas torneiras três vezes ao dia – no máximo. A situação crítica já dura mais de um mês.

Com o racionamento, a quantidade escassa é insuficiente para as tarefas domésticas e de higiene, como preparação de alimentos, limpeza e asseio, os moradores precisam pegar o líquido em carros pipas. Muitas vezes, têm que descer e subir escadas várias vezes.

“A situação de água no Macapaba piorou. Antes, a gente tinha de manhã, à noite, também no intervalo de meio dia, a gente tinha. Às 20h30min faltava de novo e voltava meio dia do outro dia e faltava de novo as 15h. Agora tá complicado porque no terceiro e quarto andar não sobe água. Segundo andar, só as vezes. O Macapaba 2 passou quase uma semana sem água e o Macpaba 1 hora tem, hora não tem”, reclamou o síndico de quadra, Pastor João.

A Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) – empresa que detém a concessão do serviço leiloado pelo Estado – informou, por meio de nota, que executa diversas intervenções no sistema que atende ao Macapaba desde antes o início de suas operações, no dia 13 de julho.

“Atualmente, o habitacional conta com duas bombas novas operando, o que permite a liberação de 3 janelas de fornecimento diariamente, em horários estabelecidos com a própria comunidade”, afirmou a nota.

A empresa disse, ainda, que a solução definitiva do abastecimento do habitacional passa pela execução de obras de grande porte, que alterem a estrutura atual, e que serão realizadas tão logo a concessionária receba o sistema de água local de forma definitiva.