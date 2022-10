Maioria dos eleitores aproveitou a tarde para votar

Servidores atribuíram fraco movimento à "ressaca" do jogo. A quantidade de eleitores no Amapá é muito 'pequena'

Da Redação

O Amapá representa menos de 0,5% do colégio eleitoral brasileiro (156,4 milhões), mas numa eleição polarizada todo voto é importante. No Amapá, mais de 550 mil eleitores estão sendo esperados nas urnas, mas, pela manhã, o movimento foi bem fraco nos locais de votação.

Na Escola Gabriel de Almeida Café a explicação entre os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral era a “ressaca” do título do Flamengo, apesar da lei seca estar em pleno vigor.

Por isso, a expectativa de aumento do fluxo de eleitores passou para o período da tarde, a partir das 14h.

O TRE do Amapá instalou 2.021 urnas eletrônicas em 358 locais de votação e 1.740 seções eleitorais. No total, 6.998 mesários estão atuando.

No primeiro turno, a abstenção chegou a 19,52%, o equivalente a 107,3 mil eleitores faltosos. A maior quantidade foi registrada em Oiapoque, e correspondeu a 31% do eleitorado. Em Macapá, a abstenção foi de 18,5%.

Cada turno corresponde a uma eleição, por isso os faltosos terão que justificar a ausência no primeiro e segundo turno. Quem justificou a falta no primeiro pode votar neste domingo.

Algumas secções eleitorais mudaram de local, no caso dos eleitores que precisam votar em trânsito.

As seções eleitorais que funcionavam na Casa da Cidadania foram transferidas para a Escola Municipal Professora Guita, que fica em frente ao TRE.

No total, 850 eleitores se cadastraram para votar em trânsito na 2ª zona e 252 na 10ª zona.

