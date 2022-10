Marido é esfaqueado pela esposa na festa de aniversário dela

Crime ocorreu após uma discussão por ciúmes no Novo Horizonte

Da Redação

Uma festa de aniversário terminou com um homem sendo esfaqueado pela aniversariante, sua própria companheira. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (29), na zona norte de Macapá.

De acordo com relatório repassado pela Polícia Militar ao Ciodes, os policiais do 2º BPM que estavam perto do local foram acionados às 00h39min para se dirigirem até a UPA do Novo Horizonte, onde a vítima estava sendo atendida.

O crime registrado como lesão corporal aconteceu na Avenida Maria das Graças Picanço, no Novo Horizonte. Durante a comemoração, o casal teria discutido por ciúmes.

Os policiais foram até a casa da mãe da acusada e a prenderam em flagrante. Rivaldina Rocha da Silva, de 37 anos, foi levada para a delegacia de polícia e encaminhada para audiência de custódia.

João Carlos da Costa Rupel, de 24 anos, o companheiro esfaqueado, foi transferido para o Hospital de Emergência de Macapá e continua em observação.