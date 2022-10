Mensagem da filha ao professor Josué emociona durante velório

Familiares e amigos se despedem da vítima em uma capela mortuária no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um vídeo mostra o amor e o companheirismo do professor e advogado José Marques Baía com a família e retrata a saudade que vai o educador deixar.

O registro foi publicado por ele mesmo no dia 14 de janeiro de 2022, onde sua filha, Analu, enfatiza: “eu te amo tanto pai, você é meu querido amigo para sempre”, após ele ter apenas saído para resolver questões particulares.

A publicação ganhou repercussão ontem (4), quando a Polícia Científica do Amapá confirmou que o corpo encontrado no dia anterior, num matagal na área pertencente à Eletronorte, no Bairro Nova Esperança, era mesmo do advogado.

A publicação é emocionante. VEJA NESTE LINK

Já nesta quarta-feira (5), os familiares e amigos se despedem de Josué numa capela no Centro de Macapá. Um deles é Guaraci Pastana, amigo desde 1997, ano em que se conheceram no Curso de História da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

“De lá pra cá, o conhecer e a convivência com o Josué foi algo gratificante. Hoje nesse momento em que nossa alma chora sua partida, fica dessa pessoa: o profissional, o conselheiro, o professor, advogado, pai, amigo, irmão, o filho, enfim, fica a pessoa alegre que gostava de brincar e sempre estava com a palavra de otimismo, logicamente as causas que levaram a essa situação ainda não são conhecidas, mas o que queremos ficar dele é de que era uma pessoa que estava sempre predisposta a ajudar e ser amigo”, homenageou o amigo.

Durante o velório amigos da advocacia e da docência estiveram também prestando homenagens. O enterro será às 16h, no Cemitério São José, no Bairro Santa Rita.