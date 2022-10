‘Mesmo com ataques, fizemos campanha positiva’, diz Davi ao votar

Davi votou acompanhado

Por RODRIGO ÍNDIO

O candidato ao Senado pelo UB do Amapá, Davi Alcolumbre, votou por volta de 10h30min, na seção 300, da Escola Municipal Meu Pé de Laranja Lima, no Bairro Santa Rita.

Ao lado da esposa, Davi primeiro acompanhou o candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (SD), que votou numa escola próxima. Depois seguiu com seus apoiadores, militantes e assessores para seu local de votação. Lá, conversou com a imprensa, cumprimentou eleitores e mesários.

“Gratidão ao povo do Amapá pelo reconhecimento do nosso trabalho, pelo carinho e abraço caloroso. Foi uma campanha de muitos ataques, mas seguimos”, frisou.

“Fizemos uma campanha positiva, prestando contas do que a gente fez e sonha para o Amapá, claro, apresentando propostas pra um estado mais justo. Estamos confiantes. Agradeço a Deus por tudo”, avaliou.

Caso seja reconduzido ao cargo de senador pelos próximos 8 anos, Davi disse que apoiará o futuro governador conseguindo ainda mais recursos para o Amapá, com foco principal na saúde. Ele acompanhará a apuração com a família.

Davi Alcolumbre tem 45 anos, foi vereador de Macapá, deputado federal por três mandados, presidente do Senado e concorre ao segundo mandato como senador.