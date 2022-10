Monitora do ‘Amapá Jovem’ engana bolsistas e se muda para Santa Catarina

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi demitida do programa

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá indiciou uma mulher de 29 anos por ter se apropriado de valores de duas jovens que participam do Programa Amapá Jovem, no município de Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá. Depois de se apossar do dinheiro, a investigada se mudou para Santa Catarina, no sul do Brasil.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, o fato chegou ao conhecimento da polícia após a conclusão de um processo administrativo instaurado pela Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv).

A secretaria teve conhecimento que algumas monitoras da cidade de Ferreira Gomes estavam em posse dos cartões bancários dos bolsistas para realizar o saque no Banco do Brasil do município de Porto Grande, distante 30 km de Ferreira Gomes. A alegação das monitoras era que em Ferreira Gomes não tinha Banco do Brasil para saque. Por isso, esse serviço até o município vizinho custava uma taxa de R$ 10, por bolsista.

Contudo, duas jovens informaram que uma monitora não estava repassando os valores das suas referidas bolsas, dando como desculpa que as jovens não tinham participado das aulas e, em razão, disso iriam ficar sem receber.

Porém, foi feito o levantamento por meio do extrato bancário, bem como a lista de beneficiários, onde constava que as duas bolsistas frequentaram o programa e receberam os valores integrais a cada mês do programa.

“Em um dos casos, a indiciada ficou com valores referentes a 4 meses de uma bolsista, totalizando cerca de R$ 600. No outro, foi de 2 meses, valores que chegaram a R$ 300. As denúncias foram feitas na secretaria de juventude no fim de 2021 e chegou ao nosso conhecimento recentemente”, comentou o delegado Felipe Rodrigues.

Diante disso, a Polícia Civil tentou entrar em contato com a infratora, porém, ela encontra-se o sul do país. Após o processo administrativo, a mulher foi desligada do programa Amapá Jovem.

“A gente acredita que ainda possam ter pessoas que tenham sido vítimas dessa ex-monitora. Caso alguém não tenha recebido os valores e tenha participado do programa, que procure a delegacia para fazer a denúncia”, acrescentou o delegado.

Após o indiciamento por apropriação indébita, o caso foi remetido ao Mistério Público que vai optar por apresentar denúncia ou não.