Morre menino de 3 anos baleado acidentalmente pelo irmão gêmeo

Ele foi ferido no dia 22 de setembro.

Por RODRIGO ÍNDIO

O pequeno Heitor Pereira de Oliveira, de 3 anos, que sofreu um tiro do irmão gêmeo na noite do dia 22 setembro, em Macapá, teve a morte confirmada na manhã deste sábado (15).

A criança estava intubada no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) desde o acidente. Ela chegou a ser socorrida à UPA da zona da norte, e de lá seguiu para o Hospital de Emergência (HE), antes de ir para a UTI pediátrica.

A reportagem procurou a direção do HCA, mas a unidade detalhou novamente que a família não autorizou a divulgação de informações à imprensa.

Como o caso está sendo de grande repercussão pública, o Portal SelesNafes.Com apurou com outras fontes que confirmaram o falecimento do menino, que teve a coluna cervical perfurada pela bala na altura do pescoço.

Após a morte do menino, as equipes do HCA ficaram desoladas, principalmente porque, apesar da gravidade, Heitor vinha apresentando melhoras significativas no quadro.

Desde o mês passado, a equipe médica tratava o caso com pouca perspectiva de recuperação. Caso a criança sobrevivesse, havia grande possibilidade que ela ficasse tetraplégica.