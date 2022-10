Motor e bota de pescadores assassinados em Pracuuba são encontrados

Pistas estavam no igarapé onde os corpos foram encontrados em Pracuúba, a 273 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um lado do par de botas e o motor rabeta da embarcação dos dois pescadores assassinados no município de Pracuúba, a 273 km de Macapá, foram encontrados no igarapé que passa dentro da fazenda onde os corpos das vítimas foram achados.

O caso, no início deste ano, está na Corregedoria da Polícia Civil do Amapá depois de mudar de delegado quatro vezes.

O motor foi achado pela família de um dos pescadores, no último fim de semana. O equipamento estava próximo do local onde o último corpo foi encontrado. Já o lado de uma das botas que pertenciam a Gedeão Dias de Oliveira de 34 anos, estava alguns metros mais à frente.

A informação foi confirmada pela delegada que preside o inquérito, Clívia Valente, da Corregedoria. Antes dela, o caso já havia passado pelas mãos do delegado Cezar Augusto, que inclusive foi apontado por familiares e moradores do município como autor do crime. Na época, ele era titular da delegacia no município.

Depois dele, mas dois delegados da Delegacia do Interior assumiram as investigações até chegar na mesa da delegada Clívia.

“A questão do delegado Cezar, as imputações partiram de pessoas da comunidade, assim como outras situações foram levantadas. Todas as informações estão sendo checadas. Em breve deveremos concluir”, garantiu Valente.

Ela informou que os objetos foram encontrados depois que a água do igarapé secou.

“Esses objetos foram reconhecidos pelos familiares e encaminhados para a Politec (Polícia Científica do Amapá), para perícia. A investigação segue”, acrescentou a delegada.

O crime

Os amigos Gedeão Dias Oliveira, de 34 anos, e Elias Penha Gibson, 33 anos, desapareceram no dia 21 de janeiro deste ano. Eles haviam saído para pescar.

No dia 23 os corpos foram encontrados com sinais de execução. Para familiares, os dois foram executados já que nenhum objeto de valor foi levado.

O duplo homicídio causou comoção em toda a cidade já que os amigos não tinham antecedente criminal e aparentemente não eram envolvidos em crimes. Até hoje nenhum acusado foi apontado ou preso pelas autoridades.