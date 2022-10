Motorista da “quadrilha do pix” é preso

Dylan Heloan recebeu voz de prisão quando prestava depoimento no Ciosp do Pacoval. Foto: Olho de Boto/SN

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (18) um motorista de aplicativo que dava apoio a uma quadrilha de assaltantes que invadia casas e obrigava vítimas que tinham aplicativos bancários a transferir dinheiro na conta de um detento que cumpria pena no regime aberto domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Contra Dylan Heloan, de 29 anos, havia um mandado de prisão em aberto cumprido na manhã de hoje, no Ciosp do Pacoval. Ele recebeu voz de prisão quando prestava depoimento ao delegado Glemerson Arandes, da DECCP.

Ao delegado, Dylan contou que conhecia os integrantes da quadrilha e que já havia feito corrida para eles.

“Pelo que nos apuramos pelo menos em três situações ele atuou como motorista. Nessas situações, ele transportava os autores, algumas vezes objetos e em outras situações ele recebeu valores na conta dele dessas vítimas”, relatou o delegado Glemerson Arandes.

A Polícia segue ainda em busca de um último integrante do bando. Ontem, o detento do regime aberto domiciliar, Dimitry Bruno, de 27 anos, foi preso no Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá. Ele foi apontado como receptador de valores subtraídos de vítimas durante roubos a residências.