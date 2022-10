Motorista que atropelou sargento da PM responde a 17 processos

Confusão entre os dois motoristas no Centro de Macapá viralizou nas redes sociais do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O homem que foi preso após atropelar propositalmente um policial militar de folga, e o cachorro dele, na manhã desta terça-feira (11), tem uma extensa ficha criminal, recheada de ameaças, agressões, violência doméstica, entre outros delitos.

No total, são 17 processos que ele enfrenta. A informação foi confirmada pelo major Ademar Leite, comandante do 6º Batalhão da PM, responsável pela prisão do artista plástico Adalberto Barreto Marques, de 39 anos, que foi filmado no momento em que jogou o seu carro contra o Sargento Arinaldo Marques.

Barreto foi preso em sua casa, no Bairro Pacoval, na região central da capital. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais com registros em vídeos de populares e de câmeras de estabelecimentos comerciais da região.

Nas imagens é possível ver que os dois homens entraram em luta corporal em meio a via pública no cruzamento da Rua General Rondon, com a Avenida FAB, próximo à Praça da Bandeira, no Centro.

Um dos registros mostra o militar sendo agredido a socos pelo homem sem camisa no meio da rua. Já em outra filmagem, mostra o sargento com um terçado na mão quebrando o veículo modelo Argo, de cor prata, que, em seguida, lhe atropela. O policial foi arremessado a alguns metros. O condutor fugiu e foi hostilizado por populares, que o seguiram e denunciaram a polícia. Veja:

Inicialmente, surgiu a hipótese do caso se tratar de uma discussão no trânsito. Posteriormente, surgiu a informação de que ambos já se conheciam e já teriam uma desavença. Um cachorro, que supostamente seria do funcionário público, morreu durante a confusão. O fato gerador da discussão está sendo apurado pela Polícia Civil.

O 6° Batalhão da PM informou que a informação é de que, ao ser atropelado, o policial teve a perna quebrada e está internado em um hospital da capital.