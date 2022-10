Mototaxista morre atropelado por ônibus; cunhada que ia pro velório morre em capotamento

Ambos acidentes ocorreram no interior do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A tarde de segunda-feira (24) marcou duas tragédias na mesma família no interior do Amapá. Um mototaxista morreu após ser atropelado por um ônibus na sede do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, e uma familiar dele também faleceu em um capotamento na estrada de acesso a cidade quando estava a caminho do velório.

Segundo a Guarda Municipal de Laranjal do Jari, o primeiro caso ocorreu no início da tarde. Conforme o órgão, o mototaxista seguia na preferencial na Avenida Tancredo Neves, na altura do Bairro Cajari.

O motorista do ônibus, que transitava no sentido contrário, iria dobrar à esquerda, mas não aguardou o motoqueiro passar e invadiu a pista contrária. Com isso, colidiu contra a vítima.

“O motoqueiro, não identificado, não resistiu aos ferimentos no hospital. O condutor do ônibus fugiu do local”, disse a Guarda.

Horas depois, um veículo Corsa Sedan, que levava familiares do mototaxista, de Macapá para Laranjal do Jari para dar assistência e participar do funeral, capotou pelo menos três vezes. O caso ocorreu nas proximidades da localidade do Bacaba do Maruanum, na BR-156.

Uma mulher morreu na hora. Ela seria cunhada do mototaxista falecido no primeiro acidente. O marido dela e um bebê foram socorridos ao hospital. O cunhado dela e irmão do mototaxista, que também estava no veículo, foi quem passou as informações para as autoridades.

Até está publicação os nomes não foram divulgados pelas polícias Militar e Rodoviária Federal.