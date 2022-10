MP quer que prefeitura retome praça doada à Diocese de Macapá

Promotores alegam desvio de finalidade, já que a igreja não construiu a Praça do Santuário

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá ajuizou uma ação de “obrigação de fazer” contra a prefeitura da capital para que o município retome a praça doada à Diocese de Macapá, ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Santa Rita. O MP alega “desvio de finalidade”, entre outras coisas.

A praça foi doada pela prefeitura de Macapá em 2014, a pedido da Diocese de Macapá. O objetivo era construir a “Praça do Santuário”, um lugar que serviria à população de Macapá, mas que também ampliaria o espaço de celebrações católicas ao ar livre.

No entanto, baseado em inspeções no local, o MP alega que apenas 20% das obras foram concluídos, caracterizando assim “desvio de finalidade”.

Outro argumento é de que a obra inacabada pode causar acidentes graves, especialmente nas arquibancadas também inacabadas.

O MP pede na ação a revogação do termo de doação e a reversão da praça ao patrimônio público, além do pagamento de multa de R$ 5 mil por dia de descumprimento.

Na manhã desta quarta-feira (19), a reportagem do Portal SelesNafes.Com esteve no local, e registrou operários recolocando os tapumes que haviam sido retirados antes do Círio.

Notícias de Macapá