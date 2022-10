Mulher escondia R$ 208 mil no corpo em notas de euro

Aos policiais, a mulher disse que transportava os valores a pedido do genro

Compartilhamentos

Durante abordagem na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, policiais encontraram com uma mulher, de 58 anos, mais de R$ 200 mil escondidos por baixo de suas roupas. O dinheiro, em espécie, estava em notas de euro e de dólar.

O flagrante ocorreu na tarde da quarta-feira (19), nos trabalhos da Operação Hórus, realizada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na barreira do posto da PRF, no município de Oiapoque, a 600 quilômetros de Macapá.

De acordo com a polícia, a mulher aparentava estar bastante nervosa durante a revista, o que chamou a atenção. Logo, foi notado também um volume estranho em seu corpo e durante o procedimento de busca minuciosa foram encontrados 15 volumes, contendo as notas de euros e dólares americanos.

O dinheiro estava envelopado em papel filme e os volumes estavam distribuídos em seu abdômen, em uma cinta, e nas partes íntimas.

Após contagem, foi totalizada a quantia de € 40,5 mil, que no câmbio atual equivalem a R$ 208,5 mil. Também U$ 440, que no câmbio atual perfazem R$ 2,3 mil reais.

À polícia, a senhora disse não saber informar a quantidade e origem dos valores e disse apenas estar transportando o dinheiro a pedido do seu genro.

A mulher foi encaminhada à Polícia Federal pelo crime de entrada e saída no país de moeda nacional ou estrangeira.

Notícias de Macapá