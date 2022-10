No Amapá, competição premia rua mais bonita para a Copa com até R$ 7 mil

De acordo com a organização, para ter a oportunidade de ganhar, a comunidade vai ter que caprichar na criatividade e no espírito esportivo entre os vizinhos.

Os interessados devem ficar atentos a algumas regras, como ter no mínimo 50 metros de rua enfeitada, não danificar o meio-ambiente e não prejudicar a visualização de sinalização de trânsito.

Serão desclassificadas as ruas com pinturas ou pichações de fachadas de residências sem autorização do proprietário, entre outras regras que constam no regulamento da competição.

As ruas deverão estar prontas até o dia 11 de novembro, para o registro fotográfico. A votação será feita por enquete, com divulgação do resultado previsto para o dia 24 de novembro, data que marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo, jogando contra a Sérvia.

O prazo para inscrição vai até o dia 31 de outubro e pode ser feita de forma presencial no prédio da Sedel, no bairro Santa Rita, ou pelo endereço eletrônico sedel.portal.ap.gov.br onde também consta o regulamento da competição.