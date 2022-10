No fundo do poço, olhe para cima

Acompanhe a análise de Samuel 30

Bom dia! Davi e seus homens voltaram a Israel, e descobriram que não tinham mais nada. Os bens e até suas famílias tinham sido levados. Todos ficaram desconsolados e furiosos, o corpo chorava. Davi estava cada vez mais distante de Deus. Contudo, ele retomou a aliança com o Senhor, e junto com seus guerreiros foi em busca de tudo o que haviam perdido. No fundo do poço, ele olhou para cima. Ouça a análise de Samuel 30 com o pastor Josué de Almeida e também no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus.