No sofrimento, alegria: Pacientes do HCA são surpreendidos com festa e brinquedos

Menino de 7 anos, com dreno, vence a dança das cadeiras

Por RODRIGO ÍNDIO

Ficar longe de casa e da família para tratar de uma pneumonia em um leito de hospital não está sendo fácil para o pequeno Ítalo Gabriel, de 7 anos. O pai dele, Eraldo Batista, conta que o filho sempre foi bem ativo e depois que adoeceu nada o animava mais, até esta manhã. Nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, o garoto que é do interior de Afuá (PA) teve motivos para sorrir junto com outras crianças internadas. Eles participaram de uma programação especial no estacionamento do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), no Centro de Macapá.

“Achei bem legal. Mesmo com o dreno ganhei a dança da cadeira, ganhei brinquedo, mas meu maior presente será sair daqui logo, com saúde, pra voltar pra minha casa. Eu precisava disso, já não aguentava mais olhar só pro teto do hospital”, brincou Ítalo.

Liliane Pantoja, de 32 anos, está desde o dia 2 de outubro com o filho Eduardo Ferreira, de 5 anos, internado no HCA. A criança com síndrome de down está com pedra na vesícula e esperando para operar.

“Meu filho vive estressado, chorando de dor. Já está chegando a vez dele de passar pela cirurgia, então essa festinha serve pra distrair ele, que inclusive já até sorriu. Mas quero que ele saia logo daqui pra viver sem dor”, esperançou-se Liliane.

Quem estava atenta a programação era a bebê Alana Brabo, de 1 ano e 10 meses, que se recupera de uma pneumonia. A mãe dela, Camila Pedroso, disse que elas vieram de Santana em busca de atendimento e há oito dias estão no hospital.

“Não é fácil ver um filho internado, ela estava precisando se distrair com as brincadeiras, quando via alguém de máscara já chorava. Vendo que eles são do bem através das brincadeiras e dos brindes agora ela consiga não resistir tanto ao tratamento. A festa tá linda”, comentou a dona de casa.

Segundo a diretora do HCA, Rosiane Pereira, a ação foi voltada para cerca de 200 pacientes internados na unidade de saúde para celebrar o Dia das Crianças.

“A gente sabe que as crianças que estão aqui estão passando por um momento difícil na vida e algumas demoram aqui por conta do quadro de saúde. É importante e gratificante pra gente promover um momento lúdico, de alegria, onde elas podem esquecer um pouquinho do problema delas”, destacou.

O evento contou com animação da Banda Chocolate com Pipoca, pula-pula, entrega de presentes, brincadeiras, distribuição de lanches, pipoca e algodão doce.

As crianças que não puderam descer ao estacionamento receberam os animadores e presentes nos leitos.