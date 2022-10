Norte-Sul: Começa o asfaltamento da ligação com a Duca Serra, mas trecho antigo preocupa

Trecho inaugurado no governo anterior afundou, e precisará ser reconstruído

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A empresa contratada pelo governo do Amapá para construir o Viaduto da Integração e concluir a Rodovia Norte-Sul iniciou nesta terça-feira (4) o asfaltamento do trecho de 2 km que vai passar por baixo do elevado, fazendo a conexão com a Rodovia Duca Serra e Avenida Padre Júlio. Mas há um problema com o primeiro trecho da obra, construído durante o governo Camilo (PSB).

Um dos trechos que passa por cima de uma lagoa não foi devidamente projetado e começou a afundar. A primeira parte da rodovia, que liga a BR-210 à Duca Serra foi inaugurado no fim de 2014.

Agora, o governo espera a conclusão de estudos de solo para definir qual será a solução.

Enquanto isso, a obra segue adiantada. O governador Waldez Góes esteve no local e falou sobre a previsão de entrega da rodovia, além dos impactos sobre a região.