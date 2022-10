Ouça a análise de II Samuel 16

Bom dia! O rei Davi estava fugindo, desta vez do próprio filho, Abissalão, que aproveitou e tomou Jerusalém. Apesar de todas as circunstâncias difíceis que ocorreriam, Davi confiava em Deus. É difícil decidir entre lutar ou se resignar. Davi fugiu, mas se escondeu naquele que pode ser o nosso único refúgio. Ouça a análise de II Samuel 16 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo (23) com o nosso Senhor Jesus!