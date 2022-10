Acompanha a análise do último capítulo de Samuel

Bom dia! Davi decidiu fazer o censo populacional do povo de Israel e de Judá para exaltar a si mesmo e seu reinado. A soberba precede a queda. O capítulo 24 do segundo livro de Samuel narra também a oferta de sacrifício de Davi para construir o templo de Deus no exato local onde Jacó ofereceu Isaque em sacrifício. Acompanha a análise com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima segunda-feira (31) com o nosso Senhor Jesus!