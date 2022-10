Ouça a análise de II Samuel 19

Boa tarde! Joab repreendeu Davi porque ele chorava muito pela morte do filho Abissalão. Abissalão queria tomar o poder a todo custo, o que incluía matar o próprio pai. O pranto de Davi poderia significar a perda de apoio do povo que precisava do retorno do rei. Assim, nós também esperamos pelo nosso rei supremo. Ouça a análise de II Samuel 19 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quarta-feira (26).