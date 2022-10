Ouça a análise de Samuel 29

Bom dia! O rei Saul sentia que sua morte estava próxima, e temia o ataque final dos filisteus, que tinham reunido todas as suas forças militares numa região. Davi estava vivendo entre os filisteus, vendendo a imagem de “amigo” diante da ingenuidade do rei daquele povo. O Senhor era com Davi, mas algo terrível ocorreria com ele. Viver entre os dois inimigos pode ser perigoso. Ouça a análise de Samuel 29 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (5).