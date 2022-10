Operação Queda da Bastilha: 3ª fase volta a fazer buscas no Iapen

Policiais federais e civis do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão nesta manhã na penitenciária do Amapá.

A polícia voltou a fazer buscas nas celas do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na 3ª fase da Operação Queda da Bastilha, que tem como alvo a Família Terror do Amapá, principal facção do crime organizado no Estado.

Na manhã desta segunda-feira (3), a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual foram até o presídio, localizado na zona oeste de Macapá, e acharam celulares e drogas escondidos em latrinas, buracos e forros falsos nas celas.

Segundo a PF um dos investigados, apesar de preso, continuou utilizando aparelho celular dentro do presídio para a prática de diversos crimes.

Na operação, os crimes investigados são de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsidade ideológica, prevaricação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.