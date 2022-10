Ouça a análise de Samuel 31

Bom dia! O rei Saul tirou a própria vida, e seus 3 filhos foram mortos pelos filisteus junto com seus guerreiros. Foi o triste fim do primeiro monarca de Israel que começou bem seu reinado, mas que depois decidiu se afastar de Deus. Veja quais foram os três principais erros de Saul, e que podem ser aplicados perfeitamente em nossa vida. A análise é do pastor Josué de Almeida e o canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima sexta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!